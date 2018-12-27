Ergenekon Davasında Sanıklar Son Savunmalarını Yaptı

Yargıtay
'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında sanıklar mütalaaya karşın savunmalarını yaptı. Savunma yapan sanıklardan Mehmet Demirtaş
, "Bu davanın özü Zekeriya Öz'dür ve o da kaçmıştır" derken avukatlarının beyanlarının ardından duruşma Mayıs ayına ertelenecek.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ergenekon davasına Danıştay
saldırısının faili tutuklu sanık Alparslan Arslan
katıldı. Tutuklu sanıklardan Erhan Timuroğlu
ve Bedirhan Şinal ise SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Duruşmada 55 tutuksuz sanık ile avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar savcının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı.
"Avukatlarını azlettim barodan avukat istemiyorum" Söz
alan tutuklu sanık Alparslan Arslan suçsuz olduğunu ve herhangi bir suç işlemediğini belirtti. Konuştuğu sırada titreyen Arslan'a mahkeme başkanı "Titreme ne zamandan beri var?" diye sordu. Bunun üzerine Arslan, "Aylar evvel titremem başladı, rahatsızım, yürüyemiyorum" yanıtını verdi. Arslan ayrıca vekillerinin hepsini azlettiğini ve baronun atadığı avukatı da istemediğini söyledi. Söylediklerinin bunlardan ibaret olduğunu belirten Arslan, daha sonra duruşma salonundan çıkarıldı.
"Bunlar uydurma bomba, bombalar nerede"
Ergenekon soruşturmasının başlamasına neden olan ve Ümraniye
'de bir gecekonduda bulunan el bombalarına ilişkin konuşan sanık Oktay Yıldırım
, "Örgüt yok, bunlar uydurma bomba. Bombalar nerede? Askeri uzmanlar geliyor, 'bu bombaları görmek istiyoruz' diyorlar. Askeri uzmanlar geldikten bir gün sonra bombalar imha ediliyor. Bütün tutanaklarda bombaların numaraları farklı, bilirkişiye, 'neden farklı?' diye sorduk, 'Sehven' dedi. Parmak izim varmış. Bombaların üzerinde parmak izi incelemem yapılmıyor. Bombaların imha edildiğine dair bir kayıt yok bence imha işlemi de yapılmadı. Delil, kanıt yok edilemez. Yok edilirse kanıt değildi" dedi.
Oktay Yıldırım daha sonra Ümraniye'de yapılan aramadan sonra emniyet görevlilerinin ses kaydını mahkemede dinletti. "Ses kaydında en dikkat etmeniz gereken şey tutanaklarla ilgili yapılan pazarlık" diyen Yıldırım, ses kaydını mahkemeye sunarak incelenmesini istedi.
Savunmasını yapan sanıklardan Kemal Kerinçsiz
ise FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil de Ergenekon soruşturmasında tutuklanan kişilerin isimlerinin ele geçmesi nedeniyle başta örgüt, Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin ve kamu görevlilerinin hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
"Bu davanın özü Zekeriya Öz'dür ve o da kaçmıştır"
Savunmasını yapan sanıklardan Mehmet Demirtaş ise, "Bu davanın özü Zekeriya Öz'dür ve o da kaçmıştır. El bombalarını kimse görmemiştir. Kimseye gösterilmeden imha edilmiştir. Tutuklandığımda kızım 12 yaşındaydı şimdi burada avukat. Artık bitirin bu davayı" diye konuştu.
Savunmasını yapan sanıklardan Osman Yıldırım
ise "Devlet beni 11 yıl kullandı. Şimdi neden böyle yapıyor bana anlamıyorum. Kaçacak olsaydım Fransa
'dan gelmezdim" dedi.
Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti beyanda bulunmak üzere avukatlara söz verdi. Avukatların bugün karar çıkıp çıkmayacağını sorması üzerine mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı Mayıs ayına erteleyeceklerin açıkladı.
Daha sonra duruşmada söz alan avukatlar müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. - İSTANBUL