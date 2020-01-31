Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın, Zühtü Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın, Zühtü Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sayın'ın yakınları, öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.


Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde dün akşam saatlerinde ölü bulunmuştu. Ümit Sayın bugün Kadıköy Kızıltoprak'taki Zühtü Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Ümit Sayın'ın yeğeni Okan Aslay, yakınları, yazar ve araştırmacı Erol Mütercimler, Sayın'ın öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.


Ümit Sayın'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Kurtköy'deki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu.


Öte yandan, Ümit Sayın'ın evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanmamıştı. - İSTANBUL

Ümit Sayın, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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