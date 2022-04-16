Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu - Son Dakika
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Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu

16.04.2022 13:45

- Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu Kuyucuk Gölü'nden yeniden kuş sesleri yükseliyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, eriyen kar sularıyla yeniden canlandı.

- Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu

Kuyucuk Gölü'nden yeniden kuş sesleri yükseliyor

KARS - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1'inci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, eriyen kar sularıyla yeniden canlandı.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte olan gölden kuş sesleri yükselmeye başladı.

Avrasya- Afrika arasında göç eden veya kısa süreli konaklayan yüzlerce kuş türünü ağırlayan göl, eriyen kar ile suya kavuşunca yeniden eski günlerine döndü. Yeniden suya kavuşan göl havadan görüntülendi.

Kuyucuk Gölü'ne kuşların tekrar geldiğini ifade eden Burak Kaya, "Geçen yıl Kuyucuk Gölümüz tamamen kurumuştu. Bu yıl karın fazla yağmasından dolayı gölümüz tekrar suyuna kavuştu. Gölümüz şenlendi ve göçmen kuşlarımız gelmeye başladı. Halen de gelmeye devam ediyorlar" dedi.

Eriyen karlar ile birlikte yeniden suya kavuşan Kuyucuk Kuş Gölü'nde başta yaban kazı, yaban ördeği, angıt, sakarmeke, uzunbacak, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, olmak üzere yüzlerce kuş türü bulunuyor. Kuyucuk Gölü, dolan suyla birlikte yeniden kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Tekrar suya kavuşan göl havadan görüntülendi.

Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu
Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu
Eriyen karlar Kuyucuk Gölü'nü doldurdu

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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