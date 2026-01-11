Erkan Özkan Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erkan Özkan Yeniden Başkan Seçildi

Erkan Özkan Yeniden Başkan Seçildi
11.01.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda Erkan Özkan, 1293 oyla yeniden başkan oldu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut başkan Erkan Özkan, bin 293 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye genelinde meslek odalarında devam eden seçim heyecanı İzmir'de de yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, yeni dönem başkanı ve yönetim kurulunu belirlemek üzere sandık başına gitti. Gaziemir Fuar Alanı D Hol'de gerçekleştirilen olağan genel kurul saat 10.00'da başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Erkan Özkan ile Sami Çetinkaya yarıştı. Üyelerin oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. Yapılan tasnif ve sayım işlemleri sonucunda adaylardan Sami Çetinkaya 509 oy alırken, mevcut başkan Erkan Özkan bin 293 oy alarak seçimi kazanan isim oldu. Üyelerden bir kaz daha güvenoyu alan Erkan Özkan, 4 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Özkan, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erkan Özkan Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 19:47:34. #7.11#
SON DAKİKA: Erkan Özkan Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.