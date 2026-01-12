Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'taki evine gelen erkek arkadaşı S.C'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan F.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
F.Z, dün belirlenemeyen nedenle tartıştığı erkek arkadaşı S.C'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
