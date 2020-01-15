Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika Spor

Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor

6 saat önce

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Luzern kentinde yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2 için yola çıktı.

Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor, System.String[]

Erkekler Salon Hokeyi A Milli Takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Luzern kentinde yapılacak Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Championship 2 için yola çıktı.


Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının tamamını Trabzon'da yapan Salon Hokeyi Milli Takımı, İsviçre'de yapılacak şampiyonada Avrupa'nın en üst klasmanına yükselmek için birbirinden önemli rakiplerle mücadele edecek. İki grupta toplam 8 ülkenin bulunduğu şampiyonada Belarus, Danimarka ve Portekiz ile B grubunda bulunan Ay-yıldızlılar grubunda ilk iki sırayı elde etmesi halinde A grubunda yer alan Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve İsviçre'den biriyle karşılaşacak.


Milliler, şampiyonanın açılış maçında 17 Ocak Cuma günü ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye'yi Avrupa temsil edecek olan Salon Hokeyi Milli Takımı Antrenörlüğünü İranlı Rajab Nourani'nin yaparken yardımcı antrenörlük görevlerinde ise Kazım Koca ve Mehmet Sezer bulunuyor. Milli Takım kadrosunda ise Necip Çilkız, Müslüm Ekinci, Onur Açıkgöz, Ahmet Çeker, Numan Poyraz, Furkan Ataş, Celal Aydın, Müslüm Elagöz, Mahmut Yunus Cengiz, Yaşar Yılmaz, Mert Taşkaya ve Muhammed Kertil yer alıyor.


Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımının Avrupa Şampiyonasındaki maç programı ise 17 Ocak Cuma saat 12: 00 Türkiye-İsviçre, 17 Ocak Cuma saat 18.00 Türkiye-Belarus, 18 Ocak Cumartesi saat 12.15 Türkiye-Portekiz şeklinde gerçekleşecek.


Millilerin diğer maçları grup sıralamalarına göre netleşecek. - GAZİANTEP

İsviçre, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
21:56 Galatasaray (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:52 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor
21:49 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti - Son Dakika Spor
21:42 Abdullah Avcı'dan maç sonu tepki ve transfer yanıtı | Son Dakika haberleri - Son Dakika Spor
21:40 Göztepe, Norveçli futbolcu Zlatko Tripic'i transfer etti - Son Dakika Spor
21:08 Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi - Son Dakika Spor
20:32 Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:58:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkekler Salon Hokeyi Milli Takımı Avrupa sahnesine çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]