Erken teşhis kedilerin de hayatını kurtarıyor - Son Dakika

Uluslararası bir araştırma, dünyadaki kedilerin yarısından fazlasının düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmediğini ortaya koydu. International Cat Care'in gerçekleştirdiği uluslararası araştırma, kedi sahiplerinin yüzde 40'tan fazlasının kedilerini sağlık kontrollerine götürmediğini gösterdi. Uzmanlara göre hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkisinin azaltılması için kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Kedilerin sağlık ve yaşam kalitesi için kritik önemde olan düzenli sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiyor. Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmemelerinin ardında, kedi sahiplerinin doğru bildiği yanlışlar, veteriner kliniği ziyareti için gerekli hazırlıklar ve klinik ziyaretinin kedilerde yarattığı düşünülen ek stres gibi unsurlar bulunuyor. Kedi sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla, kedi ve köpek beslenmesinde rol oynayan şirket Royal Canin, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında "Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" kampanyasını hayata geçirdiğini açıkladı.

"SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR"

'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' misyonu kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü duyuran Royal Canin kampanyasını İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ile program ortaklığı gerçekleştiriyor. "Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

BAKIMEVLERİNE 1 KİLOGRAM MAMA BAĞIŞI

Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com websitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor. Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanları unutmayan Royal Canin, #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım karşılığında 1 kilogram mama bağışını bakımevlerine ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ, HAYAT KURTARIYOR

Kediler, bağımsız oldukları ve köpeklerden daha az sağlık kontrolüne ihtiyaç duydukları gibi bir üne sahip olsalar da köpeklerle benzer bakıma ihtiyaç duyuyorlar. İstatistiklere göre, kedi sahipleri, köpek sahiplerine oranla daha az sıklıkla veteriner kliniğine götürülüyor, çünkü kedilerin genellikle köpeklerden daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Royal Canin, "Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" çağrısı ile bu algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, kampanya ile ilgili şunları söyledi:

"Hayvanlar için daha iyi bir dünya sağlama amacımız kapsamında hayata geçirdiğimiz bu farkındalık kampanyasıyla kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik etmek istiyoruz. Bu düzenli kontroller sayesinde hayvan sahiplerinin kedi sağlığı, bakımı ve beslenmesine yönelik veteriner hekimlerden edineceği uzman bilgiler, kedilerimize uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansı verecektir" dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvanlar kendileri adına konuşamıyor, bu nedenle onların yaşam kalitesinin artırılması bizlerin sorumluluğu. Kampanyamız ile koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Özellikle bu hareketi kediler için hayata geçiriyoruz; çünkü kediler doğaları gereği hastalık semptomlarını ya göstermiyorlar ya da hastalıkları kritik noktaya ulaştığında gösterme eğilimlerine sahipler. Sonuç olarak, hayvan sahiplerinin, semptomları keşfetmesi gecikebiliyor. Düzenli sağlık kontrolleri, bu nedenle kedi sağlığı ve refahı için oldukça kritik önemde. Düzenli sağlık kontrolleri ile hastalıklar oluşmadan önüne geçebilmeyi ve bir hastalık söz konusu ise, hastalık ilerlemeden müdahale edebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de tüm kedi sahiplerini kampanyamızda buluşturuyor; veteriner odaları, dernekleri ve ülkemizdeki veteriner hekimler ile tek ses, tek yürek olarak 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' çağrısında bulunuyoruz."