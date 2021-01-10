Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! - Son Dakika

Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!

10.01.2021 00:54

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumlayan Erman Toroğlu, Gaziantep FK'nın Romanyalı Teknik Direktörü Marius Sumudica için 'Çingene' benzetmesini kullandı. Toroğlu'nun bu sözleri büyük tepki topladı.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında tepki çekecek bir açıklamaya imza attı.

Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica maç sonrası sözleşmesiyle ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. "Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum." diyen Sumudica, "Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim." demişti.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Sumudica'ya 1,2 milyon Euro ödüyoruz ama şu an primlerle 1 milyon 900 bin Euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor?" cevabını vermişti.

"BÖYLE ÇİNGENELİK OLUR MU YA!"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu ise A Spor'da Gaziantep FK'da yaşanan krize dair tepki çekecek bir yorumda bulundu.

Sumudica'nın sözlerini eleştiren Toroğlu, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyleçingenelik olur mu ya, çingenelik..." derken, "Affedersin, Çingenelik bu." dedi. Spiker Ender Bilgin'in "Böyle demeyelim hocam." demesi üzerine Toroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor. Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim."

Ender Bilgin, "Böyle demek Çingenelere ayıp oluyor." diye yanıt verdi.

Programın devamında Ender Bilgin "Teşbihte hata olmaz." derken Toroğlu da "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım." cümlesini kullandı.

ÇİNGENELİK DEMEK AYRIMCILIK

AGİT'in tanımına göre; "Bir şahsa veya mülküne karşı işlenen herhangi bir suçun kaynağı o kimsenin ırkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu, dini, cinsiyeti veya cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, yaşı, fiziksel veya zihinsel engelleri yahut buna benzer bir aidiyeti ise, bu suç nefret suçu. "Nefret suçları" aynı zamanda "önyargı suçları" olarak da tanımlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından kendisine saygı duyulmadığını söylemişti. Sumudica, şöyle konuşmuştu: "Bu şehir ve taraftar bilsin, maçtan önce bana yeni kontrat teklif edildiği söylendi. Bu doğru değil. Başkanımızla dün bir toplantı yaptık. Benden %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Takım küme mi düşüyor? Benim ödülüm maaşımın yüzde 10 düşürülmesi mi? Eğer size maaşınızı düşürülmesi yönünde teklif gelse çalışır mısınız? Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak algılıyorum. Eşimi arayacağım bana para göndermesini isteyeceğim."

Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin Çingenelik bu!
Marius Sumudica

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sumudica'nın maç sonu açıklamalarını talihsiz olarak değerlendirmişti. Büyükekşi "Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz. Sumudica'nın bizden istediği 1 milyon 600 bin Euro ve prim. Ondan sonra da televizyona çıkıp Türkiye bunları bilsin diyor. Böyle bir açıklama son derece absürd. Euro olarak düşük ücretler ödüyoruz ve böyle devam edeceğiz" demişti.

Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin Çingenelik bu!
Gaziantepspor Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi
Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu!

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! - Son Dakika Spor


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