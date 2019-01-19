Son Dakika Haberleri: Ermenek'te Kar Manzarası

Ermenek'te Kar Manzarası

1 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağan kar, turkuaz rengiyle ünlü Ermenek Baraj Gölü ile birlikte doyumsuz bir manzara oluşturdu. Orta Torosların önemli yerleşim yerlerinde Ermenek'te son bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Türkiye'nin ikinci en yüksek ikinci barajı olan Ermenek Baraj Gölü'ndeki eşsiz doğa manzarası, objektiflere yansıdı. Uzunluğu 20, çevresi 64 kilometre olan turkuaz renkli baraj gölü, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

Karaman, Ermenek, Güncel
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