Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

23.11.2020 19:57
Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu, System.String[]

Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı.

Patlamada, 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri, 4 Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı.

Rus askerinin başkent Bakü'deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Mayın, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? Dağlık Karabağ'da mayın patladı, 1 Azerbaycan askeri şehit oldu Eski Fenerbahçeli Max Kruse, gol attığı Köln maçında rekorun kıyısından döndü Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar
Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak Biden'ın ilk bakanı netleşti! Antony Blinken dışişleri bakanı olacak         
19:38
Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, hastaneye kaldırıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yerli aşı müjdesi: 44 gönüllüye uygulandı, ciddi bir yan etki görülmedi         
19:10
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti         
18:46
Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi Galatasaray oyunu rakip kaleye yıktı! Art arda pozisyonlardan sonuç gelmedi         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım         
17:49
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 20:02:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei