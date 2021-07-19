Ermenistan askerleri Nahçıvan sınırında Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan sınırında Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Temmuz günü yerel saatle 17.00'den başlayarak Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin cevap ateşiyle susturulduğu ve olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. - BAKÜ