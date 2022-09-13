Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la çatışmalarda 49 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la çatışmalarda 49 kişinin öldüğünü açıkladı

13.09.2022 11:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la çatışmalarda 49 kişinin öldüğünü açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirterek, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la yaşanan çatışmalardaki yoğunluğun bu sabah azaldığını belirterek, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil." dedi.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ın Kasım 2020'de varılan anlaşmalara yönelik yaklaşımına katılmadıklarını söyleyen Paşinyan, "Ermenistan ve Azerbaycan dahil tüm bölge ülkelerinin bu yolları kullanacağı yaklaşımıyla yolları açmaya hazırız." diye konuştu.

Çatışmaların şiddetinin bu sabah azaldığını belirten Paşinyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı verilerine göre, an itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil." dedi.

Paşinyan, Ermenistan Güvenlik Konseyinin gece saatlerinde toplanarak, sabah saatlerine kadar istişarelerde bulunduğunu ifade etti.

Toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) resmi başvuruda bulunulması kararı alındığına işaret eden Paşinyan, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri bir süre sonra aktaracağını söyledi.

Öte yandan, Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüşerek Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la çatışmalarda 49 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

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