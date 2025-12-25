Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi Açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi Açıklaması
25.12.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek, "Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkilerde artık daha geniş ve somut adımların atılması gerektiğini belirterek, bu yönde beklentisini dile getirdi. Paşinyan, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde sembolik olmayan adımların zamanı geldi. Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paşinyan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bazı adımların atılabileceğine yönelik açıklamaları hatırlatıldı. Paşinyan, bu değerlendirmelere olumlu yaklaştığını ifade etti.

"SOMUT VE GENİŞ ADIMLAR ATILMALI"

Armenpress'in aktardığına göre Paşinyan, iki ülke arasındaki diyaloğun yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi" ifadelerini kullandı.

TRIPP PROJESİ VE 2026 MESAJI

"Zengezur Koridoru" olarak da anılan Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesine değinen Paşinyan, Ermenistan ile ABD'nin proje kapsamında stratejik detayları içeren bir belge hazırladığını açıkladı. Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görünür olabileceğini söyledi.

İLK ADIM DEMİR YOLU OLABİLİR

Demir yolu projesinin bu süreçte ilk somut adım olabileceğini belirten Paşinyan, Ermenistan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapı ve ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını kaydetti. Ermenistan Başbakanı, söz konusu altyapının Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımlar atılmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde 'daha somut adımların atılması' temennisi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok
Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı 84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü Bilanço ağır Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
İstanbul’da metro arızası, seferler aksıyor İstanbul'da metro arızası, seferler aksıyor

17:53
İsrail, Lübnan’da İranlı komutanı böyle vurdu O anlar kamerada
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada
17:28
Şam’dan SDG’ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
17:19
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
16:52
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
16:49
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
16:46
11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 18:36:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.