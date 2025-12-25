Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'dan Türkiye ile ikili ilişkilerde "daha somut adımların atılması" temennisi Açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkilerde artık daha geniş ve somut adımların atılması gerektiğini belirterek, bu yönde beklentisini dile getirdi. Paşinyan, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde sembolik olmayan adımların zamanı geldi. Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paşinyan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılında Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bazı adımların atılabileceğine yönelik açıklamaları hatırlatıldı. Paşinyan, bu değerlendirmelere olumlu yaklaştığını ifade etti.

"SOMUT VE GENİŞ ADIMLAR ATILMALI"

Armenpress'in aktardığına göre Paşinyan, iki ülke arasındaki diyaloğun yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi" ifadelerini kullandı.

TRIPP PROJESİ VE 2026 MESAJI

"Zengezur Koridoru" olarak da anılan Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesine değinen Paşinyan, Ermenistan ile ABD'nin proje kapsamında stratejik detayları içeren bir belge hazırladığını açıkladı. Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görünür olabileceğini söyledi.

İLK ADIM DEMİR YOLU OLABİLİR

Demir yolu projesinin bu süreçte ilk somut adım olabileceğini belirten Paşinyan, Ermenistan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapı ve ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını kaydetti. Ermenistan Başbakanı, söz konusu altyapının Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımlar atılmasını umduğunu dile getirdi.