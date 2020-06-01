Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

ERMENİSTAN'DA 9 BİN 432 VAKA VAR

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık üç milyon nüfuslu Ermenistan'da kayıtlara geçen vaka sayısı 9 bin 432, ölü sayısı ise 139.

Ermenistan, Facebook, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 08:05 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

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