Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

ERMENİSTAN'DA 9 BİN 432 VAKA VAR

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık üç milyon nüfuslu Ermenistan'da kayıtlara geçen vaka sayısı 9 bin 432, ölü sayısı ise 139.