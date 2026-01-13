Ermenistan'da Akaryakıt Fiyatları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ermenistan'da Akaryakıt Fiyatları Düştü

13.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'dan petrol ithalatı sonrası Ermenistan'da benzin ve dizel fiyatları düştü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'dan petrol ithalatına başlanması sonrasında ülkesinde akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı.

Başbakan Paşinyan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 2025 Aralık ayının ortalarından itibaren Azerbaycan'dan petrol ürünleri ithal etmeye başladığını ve bunun benzin ve dizel fiyatlarında düşüş sağladığını belirtti.

Paşinyan, Azerbaycan'dan ithalat sonrasında ülkesinde premium benzin litre fiyatının 510 dramdan (yaklaşık 1,35 dolar) 430 drama (yaklaşık 1,14 dolar) düştüğünü, bunun da yüzde 15'lik azalışa tekabül ettiğini bildirdi.

İthalat sonrası normal benzin ve dizel fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Paşinyan, "Bu arada, 2 gün önce Azerbaycan'dan Ermenistan'a dizel yakıt da ithal edildi ve bu süre zarfında piyasadaki fiyat yüzde 2 düştü. Normal benzinin fiyatı da aralık ayına kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldı. Yani 11 Aralık'ta normal benzinin asgari fiyatı 500 dram (yaklaşık 1,32 dolar) iken, şimdi 460 dram (yaklaşık 1,21 dolar). Bütün bunlar, barış gündeminin sonuçları ve barışın faydalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, hem Ermeni hem de Azerbaycan toplumlarında petrol ithalatı kapsamında karşılıklı kaygılar olduğunu ancak tüm bunlar barış süreci çerçevesinde yürütüldüğü için endişelerin yersiz olduğunu kaydetti.

Paşinyan, "Bu barıştır, biz barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Aynı şekilde barışın getirdiği faydalardan da yararlanmayı öğrenmeliyiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bunu yaptığını memnuniyetle kaydediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da Akaryakıt Fiyatları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp’ta saç ve kan örneği verdi
Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:00:27. #7.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'da Akaryakıt Fiyatları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.