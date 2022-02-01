Üye Girişi
Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor - Son Dakika

Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor

01.02.2022 18:30

Ermenistan'da halk 2 Şubat'ta başlayacak İstanbul-Erivan uçak seferlerini olumlu bularak bunun halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Ermenistan'da halk 2 Şubat'ta başlayacak İstanbul- Erivan uçak seferlerini olumlu bularak bunun halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Başkent Erivan sakinleri AA muhabirine, Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'ye kadar Atlasjet tarafından yapılan, ancak şirketin iflasıyla duran uçuşların, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak yeniden başlama kararını değerlendirdi.

Gagik Dorunts, iki ülke arasındaki uçuşların başlamasının hem ekonomik hem siyasal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ayrıca bölgede barış olması gerektiğine de vurgu yapan 73 yaşındaki Dorunts, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşların olması iyidir. Ticarete baktığımızda Türkiye'den çok kaliteli malların getirilmesi mümkün oluyor. Türkiye'deki dükkanlarda da Ermeni ürünlerini de görmeyi istiyoruz."

Gevork Saroyan, uçuşların başlanmasından bugüne kadar haberdar olmadığını, şimdi bunu öğrendiğini ve olumlu bulduğunu kaydederek, "Bence uçuşların başlanması ve böylece ilişkilerin geliştirilmesi olumlu olur. " dedi.

Arpi Maisuryan, uçuşların turizmin ve ticaretin geliştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Eğer iki ülke arasında uçuşlar konusunda bir anlaşma varsa ben bunu normal karşılıyorum. İstanbul'da yaşayan çok Ermeni var. Onlar için de bu iyidir ve ben buna olumsuz bakmıyorum. Turizm belirli oranda gelişir. Ticaret konusuna gelince burada zaten Türk ürünleri var ve insanlar bu kaliteden memnun."

Hamlet Hakopyan da uçuşların başlamasının gerekli olduğunu belirterek, bunun insanlar arasındaki bağların güçlendirilmesine ve bölgede barışın sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Hakopyan, "Haklar arasındaki ikililerin çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Gerek Gürcüler, gerek Ruslar, gerek Türk halkıyla normal ilişkilerin sürdürülmesi gerekir. Savaş durumu hiç iyi sonuçlar getiremez. Hükümet yöneticilerinin halk arasındaki dostluğun güçlendirilmesine yönelik çaba sarf etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Uçuşlar için geri sayım

Pegasus Hava Yolları pazartesi, perşembe ve cumartesi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a, salı, cuma ve pazar Erivan'dan İstanbul'a seferler düzenleyecek.

FlyOne ise pazartesi, çarşamba ve cuma Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek.

Uçuş süresinin 2 saat olduğu iki ülke arasında 2019'da 61 bin 431 yolcu taşınmıştı.

Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor
Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor
Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor

YORUMLAR
500

Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ermenistan'da halk Türkiye ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasını olumlu buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement