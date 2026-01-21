Ermenistan'dan Kalıcı Barış Vurgusu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Barış konusunda, Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır" dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "Avrasya Ekonomik Kimliğinin Belirlenmesi" başlıklı panele katıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomik kalkınması açısından bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına, Doğu-Batı ekseninde normalleşmenin güvence altına alınmasına ve ekonomik serbest iş birliğinin önemine değindi. Vahagn Khachaturyan, barışçıl ve istikrarlı bir Güney Kafkasya'nın Avrupa ile Asya arasında önemli bir merkez haline gelerek çok katmanlı ekonomik kalkınma fırsatları oluşturabileceğini vurguladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Khachaturyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile yürüttüğü barış sürecine de değinerek, "Geleceğe iyimser bakmak için nedenlerimiz var. Barış konusunda Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut, ayrıca halklarımızı da bu sürece dahil etme niyetimiz var. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır" şeklinde konuştu. - ERİVAN