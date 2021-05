Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"Yabancı sosyal medya fenomenleri,... - Son Dakika

- Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"

Yabancı sosyal medya fenomenlerinden Ermenistan'ın füzeyle vurduğu Gence'de

BAKÜ - Dünyanın 8 ülkesinden 12 sosyal medya fenomeni, füzeyle vurulan Azerbaycan'ın Gence şehrini ziyaret ederek Ermenistan'ın yaptığı yıkıma şahit oldu. Ermenistan'ın Gence'ye yönelik füzeli saldırısından sağ kurtulan Davud Alizade, yaşanan facianın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Avrasya Bölgesel Merkezi Gençlik Forumu'nun desteğiyle yürütülen "Show Me Azerbaijan" etkinliği kapsamında dünyanın 8 ülkesinden toplam 12 sosyal medya fenomeni, Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve sivil can kayıplarının yaşandığı Gence kentini ziyaret etti. Aralarında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven'in de bulunduğu grup, Ermenistan'ın füzeli saldırıları nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, Ermenistan'ın işlediği suçlara tanık oldu. Yıkımın yaşandığı bölgedeki ziyarette hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı.

"Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz"

Gence sakinlerinden Hasan Memmedov, "Olayda bir çocuk hem annesini hem de babasını kaybetti. Bu Ermeni teröründe 76 kişi yaralandı. Gence sakinleri olarak biz korkmadık, şehrimizi terk etmedik. Çatışmalar, Gence'den 60-70 km uzakta yaşanıyordu ancak Ermenistan yine de Gence'yi hedef aldı. Gence'ye 13 tane füze fırlattılar anacak onların 8'i patladı. Gence'de 6'sı çocuk olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Bu, insanlığa karşı bir terördür. Mağdur olan ailelerin ihtiyaçları karşılandı ancak onların kaybettiklerini geri getiremeyiz" dedi.

"Olay, aklımızdan çıkmıyor"

Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Davud Alizade ise yaşanan facianın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyerek, "Çok zor zamanlardı. İnşallah o zamanlar bir daha gelmez. Ben dahil buradaki kimse olayı aklından çıkaramıyor. Patlama olduğunda herkes yardıma koştu. Polisler ve diğer görevliler enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışıyordu. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin" diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşta Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi hedef almıştı. Ermenistan tarafından 4 defa balistik füze ile yapılan saldırılarda toplam 26 sivil hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.