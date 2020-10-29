Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi - Son Dakika

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı köyleri görüntülendi
29.10.2020 10:35
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı köyler görüntülendi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı köyler görüntülendi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafının başlattığı saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ermenistan ordusu, Gubadlı bölgesine bağlı köyleri Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Giyaslı ve Sarıyatag köylerinin görüntülerini paylaşıldı.
(Kamil Nadirli/İHA)
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