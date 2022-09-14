Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı - Son Dakika
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Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı

14.09.2022 10:57

Ermenistan'ın saldırısı sonucu 50 Azerbaycan askeri şehit olurken, şehit askerlerden Sebuhi Fuad Ahmedov'un anne ve babasını hiç görmediği, yetimhanede büyüdüğü ortaya çıktı. Sebuhi'nin henüz küçük bir çocukken, yetimhaneyi ziyaret eden dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile olan görüntüleri de ortaya çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu sınırda çıkan çatışmalarda 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 asker şehit oldu. Ermenistan kuvvetlerinden ise 49 asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor! İçlerinden biri var ki hikayesiyle yürekleri dağladı

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYORLAR

Sınırda gerginlik devam ederken Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinin ailelerine de acı haber verildi. Son yolculuğuna uğurlanan askerler, Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor! İçlerinden biri var ki hikayesiyle yürekleri dağladı

"ARKASINDAN AĞLAYACAK NE ANNESİ NE BABASI VAR"

Azerbaycan'ın şehitlerinden olan 26 yaşındaki Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi ise duyanların kalbini dağlıyor. Genç askerin annesini ve babasını hiç görmediği, yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Sebuhi Ahmedov'un cenazesine Bakü'de birçok kişi katıldı. Cenazeye katılan kadınlardan birinin "Onun arkasından ağlayacak bir annesi ve babası bile yok" demesi, cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor! İçlerinden biri var ki hikayesiyle yürekleri dağladı

HAYDAR ALİYEV'LE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, şehit Sebuhi Ahmedov'un kaldığı yetimhanesini ziyaret ettiği görüntüler de yayınlandı. Haydar Aliyev, videoda henüz küçük bir çocuk olan Sebuhi Ahmedov'u başından öperken görülüyor.

Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor! İçlerinden biri var ki hikayesiyle yürekleri dağladı
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Son Dakika Güncel Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı - Son Dakika
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