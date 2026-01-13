Ermenistan Savunma Harcamaları 2025'te Artacak - Son Dakika
Ermenistan Savunma Harcamaları 2025'te Artacak

13.01.2026 16:19
Ermenistan, 2025'te savunma harcamalarını 1,7 milyar dolara çıkaracak, artış 1,1 milyar dolar.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, savunma harcamalarının 2018 yılına oranla 2025'te yaklaşık 1,1 milyar dolar artışla 1 milyar 741 milyon 604 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Papikyan, basın mensuplarına verdiği demeçte, savunma harcamalarının Başbakan Nikol Paşinyan'ın iktidara geldiği 2018 yılına göre kıyaslanması gerektiğini savunarak "2018'de savunma harcamaları 245 milyar dram iken (yaklaşık 645 milyon 446 bin dolar), 2025'te 664 milyar dram, yani 1 milyar 741 milyon 604 bin dolara ulaşmıştır. Yani savunma harcamaları 1,1 milyar dolar artmıştır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın silah ve askeri teçhizat alımına devam edeceğini vurgulayan Papikyan, bunun Azerbaycan da dahil olmak üzere hiçbir ülkeyle yarış anlamına gelmediğini, konunun Erivan'ın resmi duruşu olduğunu ileri sürdü.

Papikyan konuşmasında, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerine personel teminine de devam edeceğini ancak bunun sözleşmeli asker yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Hükümet tarafından yapılan yasal düzenlemeler ve alınan kararlara değinen Papikyan, 2025'te zorunlu askerlik hizmetine katılanların sayısında 2023'e oranla yüzde 19 artış yaşandığını kaydetti.

Ermenistan'ın son yıllarda artan savunma bütçesi

Ermenistan 2025'te 1 milyar 741 milyon 604 bin dolar harcamayla 2024 bütçesinden yaklaşık 297 milyon 604 bin dolar fazla harcama yaptı.

Erivan yönetimi, 2024 bütçesini, savunma alanına 557 milyar dram (yaklaşık 1 milyar 444 milyon dolar) tahsisle 2020 yılına göre yüzde 81 oranında artırmıştı.

Ermenistan 2020'de 308 milyar dram (yaklaşık 798 milyon dolar), 2021'de 312 milyar dram (yaklaşık 809 milyon dolar), 2022'de 347 milyar dram (yaklaşık 899 milyon dolar) ve 2023'te ise 527 milyar dram (yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolar) savunma harcaması yapmıştı.

Kaynak: AA

