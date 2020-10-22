Ermenistan, Siyezen, Gebele ve Kürdemir'e balistik füzelerle saldırdı - Son Dakika

Ermenistan, Siyezen, Gebele ve Kürdemir'e balistik füzelerle saldırdı
22.10.2020 09:35
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini balistik füzelerle hedef almaya devam ediyor.
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini balistik füzelerle hedef almaya devam ediyor.
Ermenistan ordusu Siyezen, Gebele ve Kürdemir'e balistik füze fırlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Ermeni ordusunun Ermenistan topraklarından saat 07.00'de Siyezen iline 3, saat 09.00'da Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 balistik füze attığını duyurdu. Açıklamada, Ermenistan'ın hedefinin sivil nüfus ve sivil altyapı olduğunu belirtilirken füze saldırısı sonucu can kaybının olmadığı aktarıldı. - BAKÜ
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