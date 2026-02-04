Ernest Muçi, Trabzonspor'a Katkı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ernest Muçi, Trabzonspor'a Katkı Sunuyor

04.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Muçi, 21 maçta 11 gol atarak takımın yıldızı oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 16 karşılaşmada 8 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 4 karşılaşmada 3 gol gönderdi.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.

Onuachu'dan sonra en fazla gol atan oyuncu

Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.

Onuachu, Süper Lig'de 17 maçta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 14 gol ile bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken Muçi, Fethiyespor karşısında attığı gol ile 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Augusto'yu geride bıraktı.

Kupanın en golcüsü

Muçi, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncularından biri oldu.

Türkiye Kupası'nda bu sezon 11 gol atan Trabzonspor'da Muçi, ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan ile birlikte 3 golle en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda bulunuyor.

Muçi, Trabzonpor'un galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında da 1 gol ile skora katkı yaptı.

Ligde gol attığı maçlarda 13 puan kazanıldı

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında da birer kez topu filelere gönderdi.

Kaynak: AA

Fethiyespor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ernest Muçi, Trabzonspor'a Katkı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:15:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ernest Muçi, Trabzonspor'a Katkı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.