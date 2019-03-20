Eroğlu'ndan İş Dünyası Turu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk'ü ziyaret eden Eroğlu, "Güçlü İzmir; güçlü sanayici, güçlü iş dünyası anlamına gelir. Şehrimize yapılacak her bir hizmet, geleceğe atılacak güvenli adımlardır" dedi.

İlk ziyaret EBSO'ya

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, İzmir İş Dünyası ziyaretlerine ilk olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'la başladı. Yorgancılar'a Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş eşlik ederken Eroğlu'na da Meclis Üyesi Adayı Hakan Yıldız eşlik etti. Özel görüşme sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Adayı Melek Eroğlu, "Birçok önemli kurum gibi İzmir, Ege ve Türkiye Sanayi devlerini bünyesinde bulunduran EBSO'nun da Konak ilçesi'nde bulunduğunu belirterek "İzmir'in kalbi Konak diye boşuna demiyoruz. İzmir, Ege ve Türkiye'ye yön veren güç merkezlerimizden biridir Ege Bölgesi Sanayi Odası. Bizim için istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sağlayan her bir Sanayicimiz çok kıymetlidir. Sayın Başkanımıza Konak ilçemiz için neler planladığımızı ve 10 başlık altında hazırladığımız projelerimizi anlattık. Görev almak nasip olursa Sanayi Odamızla Yerel Yönetim anlamında üzerimize ne düşüyorsa yapmak dışında daha fazlasını da yapmak için de burada olacağız. Güçlü Konak, Güçlü İzmir; Güçlü Sanayici, Güçlü İş Dünyası demektir. Bizde güçlü Konak için hazırız" diye konuştu.

Kalite ve huzur gelecek

İkinci ziyaretini İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) gerçekleştiren Eroğlu, burada da Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit tarafından karşılandı. Tarihte ilk ticaret kentlerinden biri olan İzmir'in 134 yıllık Ticaret Odası'nı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eroğlu, görüşmeyi şu cümlelerle anlattı; "Sayın Başkan Özgener ve kıymetli Başkan Yardımcımız Elmasoğlu'na geleceğin güçlü merkez ilçesi Konak'ı anlattık. Değer olan ve değer gören bir Konak için kolları sıvadığımızı, huzur ve kalite katacak projelerimizin hazır olduğunu anlattık. Geleceğin sorunlar yumağından çıkmış, insanların gitmekten kaçtığı değil gelmek için can attığı Konak'ında buluşmayı diledik."

Son ziyaret DTO İzmir Şubesi'ne

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu iş dünyasının son ziyaretini Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ne gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Eroğlu, "Deniz Ticaret Odası İzmir Şubemiz de bir başka güç merkezimiz. Biz güç birliğine inanıyoruz. Yerel idare olarak fikir birliği ile ortak akılla yol alacağız. Sayın Başkanımız ve kıymetli Yönetim kurulu üyelerimizle fikirlerimizi, projelerimizi paylaştık. Birlikte güzel işler yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.