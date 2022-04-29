Erol Bulut: "İki takım da iyi bir futbol sergiledi" - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile oynanan mücadelede iki takımın da iyi bir futbol sergilediğini ifade ederken, sarı-lacivertlilerin kendilerinden bir fazla gol atarak kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında 3-2'lik mağlubiyet yaşadıklarını ifade ederek, "Erken gelen gol bizim oynamak istediğimiz oyunu biraz bozmuş oldu. Ondan sonra yaklaştık, 2-1 oldu. İyi bir futbol oldu genel anlamda. İki takım da iyi futbol sergiledi. Zaman zaman tempolu oyun oldu. Rakibimiz bizden bir fazla gol atarak kazanmış oldu. Deplasmanda kazanamama üzerinde çalışıyoruz nedenlerini. Evimizde evet ligin ilk üç sırasında bulunuyoruz ama deplasmanda alt sıralardayız. Aslında deplasmanda çok iyi oynadığımız maçlar oldu, istediğimiz sonuçları alamadık. Rakibin birinci bölgesinde yakaladığımız pozisyonları değerlendirememe sıkıntımız çok oldu. Bireysel hatalar oldu. Bir türlü istediğimiz şekilde çözemedik" dedi.

Oyundan alınırken Muhammet Demir ile tartışmasıyla ilgili soruya cevap veren Bulut, "Maçtan çıkan futbolcu biraz gergin oluyor, adrenalin üst düzeyde oluyor. Ona takımla ilgili bir şey söyledim, bir sıkıntı yaşanmadı sadece soruya cevap verdim. O şekilde bir konuşmamız gerçekleşti" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - İHA)