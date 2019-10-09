Son Dakika Haberleri: Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil'den 'Altın Düetler 2' albümüne uzaylı klip!
Son Dakika Magazin Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil'den 'Altın Düetler 2' albümüne uzaylı klip!

Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil'den 'Altın Düetler 2' albümüne uzaylı klip!

47 dakika önce

Erol Evgin'in 50.Sanat yılına özel çıkardığı Altın Düetler 2 albümünde Nil Karaibrahimgil ile Canım Benim şarkısına klip çektiler.

Erol Evgin'in 50.Sanat yılına özel çıkardığı Altın Düetler 2 albümünde Nil Karaibrahimgil ile Canım Benim şarkısına klip çektiler.

#ErolEvgin #NilKaraibrahimgil

Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil'den 'Altın Düetler 2' albümüne uzaylı klip!

Nil Karaibrahimgil, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:05 
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