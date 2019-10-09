Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil'den 'Altın Düetler 2' albümüne uzaylı klip!
47 dakika önce
Erol Evgin'in 50.Sanat yılına özel çıkardığı Altın Düetler 2 albümünde Nil Karaibrahimgil ile Canım Benim şarkısına klip çektiler.
Erol Evgin'in 50.Sanat yılına özel çıkardığı Altın Düetler 2 albümünde Nil Karaibrahimgil ile Canım Benim şarkısına klip çektiler.
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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:05
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