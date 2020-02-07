Ersanlı Milwaukee evinde Furkanlı Philadelphia'yı mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersanlı Milwaukee evinde Furkanlı Philadelphia'yı mağlup etti - Son Dakika Spor

Ersanlı Milwaukee evinde Furkanlı Philadelphia'yı mağlup etti

6 saat önce

NBA'de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği maçta Ersan İlyasova'nın ekibi Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 112-101 mağlup etti.

Ersanlı Milwaukee evinde Furkanlı Philadelphia'yı mağlup etti, System.String[]

NBA'de iki milli basketbolcunun karşı karşıya geldiği maçta Ersan İlyasova'nın ekibi Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynadığı Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 112-101 mağlup etti. Müsabakada Furkan 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile, Ersan da 2 sayı, 2 ribaund ile oynadı.


NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 112-101 skorla mağlup ederek 44. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 2 ribaund ile oynarken, Giannis Antetokounmpo 36 sayı, 20 ribaund ile double double yaptı. Philadelphia'da ise Bu sezonki 21. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Furkan Korkmaz 28 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 3 ribaund, 1 asist ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Tobias Harris 25 sayı, 7 ribaund ve Joel Embiid 19 sayı, 11 ribaund ile oynadı.


Russell Westbrook 41 attı


Houston Rockets, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 121-111'lik skorla yenerek 33. galibiyetini kazandı. Houston'da Russell Westbrook 41 sayı, 8 ribaund ve James Harden 14 sayı, 7 asist, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 12. yenilgisi alan Lakers'ta ise Anthony Davis 32 sayı, 13 ribaund ve LeBron James 18 sayı, 15 ribaund ve 9 asist ile müsabakayı tamamladı.


NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:


New York Knicks: 105 - Orlando Magic: 103


Chicago Bulls: 119 - New Orleans Pelicans: 125


Milwaukee Bucks: 112 - Philadelphia 76ers: 101


Portland Trail Blazers: 125 - San Antonio Spurs: 117


Los Angeles Lakers: 111 - Houston Rockets: 121 - İSTANBUL

Milwaukee Bucks, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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