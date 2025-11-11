Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi - Son Dakika
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi
11.11.2025 14:05  Güncelleme: 14:32
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyuncular arasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da yer aldı. Ersin, öğlen saatlerinde suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"BÖYLE ŞEYLERLE İŞİMİZ OLMADI"

Milli takım arası sebebiyle yurt dışında olduğunu ve dün akşam PFDK'ya sevk edildiğini öğrendikten sonra geri döndüğünü belirten Destanoğlu, "Benim de iletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat" şeklinde konuştu.

"ÜZGÜN DEĞİLİM, SİNİRLİYİM"

Siyah-beyazlı futbolcu, adına açılmış hesaptan 1 adet kupon yapıldığını savunarak, "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. Benim belli, 5-6 tane ismini bilmediğim takıma 1 tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu, son olarak duygularını da, "Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" sözleriyle aktardı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi - Son Dakika

