Erteleme maçının galibi TOFAŞ - Son Dakika

Karşılaşmanın başında daha etkili olan Tofaş, Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle son 4 dakikaya 15-10 önde girdi. Zack, Wimbush ve Vasiliauskas'la yakaladığı 10-0'lık seriyle 20-15 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 20-19 üstün bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, farkı 6 sayıya kadar yükselttiği (31-25) periyodu, 37-34 önde tamamladı. Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 39-37 üstünlük kuran TOFAŞ, Phillip ve Christon'un sayılarıyla 25. dakikayı 46-40 üstün geçti. Aradaki farkı 15 sayıya (57-42) çıkaran TOFAŞ, periyodu 59-47 galip bitirdi. Dördüncü periyodun başında da etkili oyununu sürdüren ve son 5 dakikaya 24 sayı farkla 76-52 önde giren Tofaş, müsabakayı 83-62 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Aliağa Petkimspor 36 puanla 14.Sırada kalırken puanını 45'e yükselten TOFAŞ 4.Sıraya yerleşti.