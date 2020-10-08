Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için maliyet düşürme planı - Son Dakika

Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için maliyet düşürme planı

08.10.2020 08:58
Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için maliyet düşürme planı, System.String[]

Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın maliyetini düşürmeye yönelik plan kapsamında tahmini 284 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın maliyetini düşürmeye yönelik plan kapsamında tahmini 284 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın gecikme nedeniyle artan maliyeti kamuoyunda tartışma konusu olurken, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi maliyet azaltmaya yönelik tasarruf planını netleştirmeye başladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda gündeme gelen detaylara göre, organizasyonel değişikliklerle birlikte tahmini 284 milyon dolarlık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

"Önemli bir sonuç"

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Maliyetleri düşürmek için inanılmaz bir çaba gösterdiğimizi düşünüyorum" diyerek etkinliğin gelecekteki ev sahiplerine olumlu bir miras bırakmak için çalıştıklarını ifade etti. IOC Başkanı Thomas Bach ise asıl harcamaların etkinliğin bu yıl gerçekleştirileceği göz önüne alınarak yapıldığını hatırlatarak tasarruf hedefini "Mevcut şartlar altında önemli bir sonuç" olarak niteledi.

52 başlık altında toplandı

25 Eylül'de yapılan bir toplantıda Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ve IOC tasarruf çabalarını 52 başlık altında gruplandırmış, karşılama törenlerinin iptali, meşale koşusunda kullanılacak araç ve personel sayısının azaltılması, geçici operasyon alanlarının küçültülmesi ve olimpiyat köyü ile etkinlik alanlarındaki dekorasyon masraflarında tasarrufa gidilmesi gibi tedbirler alınması kararlaştırılmıştı.

Yeni bütçe belirlenecek

Yıl sonuna kadar korona virüsle mücadele için gerekli ek masrafları da içeren yeni bir bütçe hazırlamayı hedefleyen etkinlik organizatörleri ayrıca, maliyetlerin Japonya hükümeti ve Tokyo yerel hükümeti arasında nasıl paylaşılacağını da netleştirmeyi planlıyor.

2021'e ertelenmişti

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği söylentileri gündeme gelmiş, ancak söylentiler Japonya hükümeti ve IOC tarafından yalanlanmıştı. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs, Olimpiyat, Tokyo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için maliyet düşürme planı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor         
05:36
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı         
23:10
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:18:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertelenen Tokyo Olimpiyatları için maliyet düşürme planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei