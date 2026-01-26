Ertuğrul Doğan'dan Uzun Vadeli Hedefler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ertuğrul Doğan'dan Uzun Vadeli Hedefler

26.01.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Başkanı Doğan, geleceği inşa edecek planlar ve genç oyunculara odaklanacak.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hedeflerinin günü kurtaran tercihler yerine kulübün geleceğini inşa edecek uzun vadeli bir yol haritası oluşturmak olduğunu söyledi

Başkan Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, takımın sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansın bir eşik niteliği taşıdığını belirterek, "Yaşananlar ve yaşanamayanlar birlikte değerlendirildiğinde bu dönemin önemli kazanımlar barındırdığını görüyoruz. Birçok maçta oyun cesareti gösteren, sorumluluk alan ve bireysel gelişim sinyalleri veren oyuncularımız oldu. Bu kazanımlar geleceğin temel taşlarıdır" dedi.

"Sakatlıklar ve Afrika Kupası süreci etkiledi"

Sezon içerisinde yaşanan sakatlıkların ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların kadro bütünlüğünü olumsuz etkilediğini ifade eden Doğan, "Bazı haftalarda kadro istikrarımız zayıfladı ve bu durum oyunun sürekliliğini zorladı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen hedeflerimizden kopmadık, yarışın içinde kalmayı başardık ve oyun kimliğimizi koruma iradesi gösterdik" diye konuştu.

"Teknik yapılanmanın merkezinde Fatih Tekke var"

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yürütülen sürecin planlamanın merkezinde yer aldığını vurgulayan Doğan, "Hocamızın sahaya bakışı, oyuna yaklaşımı ve kulübün geleceğine dair perspektifi bizim için çok kıymetli. Kadro değerlendirmeleri, ihtiyaç analizleri ve devre arası transfer planlamaları bu futbol aklı doğrultusunda şekillenmiştir. Amacımız günü kurtaran bir tercihten ziyade uzun vadeli bir yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminin bu planlamanın önemli bir adımı olduğuna dikkat çeken Doğan, "Takımı güçlendirecek, oyuna doğrudan katkı sağlayacak, bu yapının parçası olacak oyuncularla ilerlemek istiyoruz. Gençlerle tecrübeyi doğru dengede buluşturarak sahada süreklilik sağlayacak bir yapı kurma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

"Her adım yarını düşünerek atılıyor"

Trabzonspor camiasına da seslenen Başkan Doğan, kulübün güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'un hafızasında bu kültür zaten var. Yapılan şey, bu mirası bugünün futbol gerçekleriyle yeniden buluşturmaktır. Başkanlık makamı ve teknik heyet aynı hedefe bakıyor. Attığımız her adım yarını düşünerek atılmaktadır. Ortaya çıkacak tablo; kimliğini bilen, sahada ne istediğini net biçimde ortaya koyan ve bunu istikrarlı şekilde sürdüren bir Trabzonspor olacaktır. Bu yol kolay değil ama doğru yoldur" cümlelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan'dan Uzun Vadeli Hedefler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:05:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Doğan'dan Uzun Vadeli Hedefler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.