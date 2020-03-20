Ertuğrul Sağlam'dan korona yorumu: "Bu maçı kazanmak zorundayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam'dan korona yorumu: 'Bu maçı kazanmak zorundayız' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Sağlam'dan korona yorumu: "Bu maçı kazanmak zorundayız"

14 dakika önce

Liglerin ertelenmesi kararı sonrasında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ülke olarak gönlümüzdeki maç koronayla. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.

Ertuğrul Sağlam'dan korona yorumu:

Liglerin ertelenmesi kararı sonrasında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Ülke olarak gönlümüzdeki maç koronayla. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.


Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan idman sonrası konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, liglerin ertelenmesi kararını değerlendirdi. Alınan bu kararı yerinde bulduğunu ifade eden Sağlam, "Maalesef belki de yüzyılda bir yaşanan sıkıntılı bir süreçteyiz. Hepimiz tek bir konuya odaklanmış durumdayız ve tek düşüncemiz bir an önce korona salgınıyla mücadele edip sağlıklı, huzurlu günlerimize dönmek. Bu açıdan dün bakanımız ve federasyonumuzun açıkladığı kararı son derece yerinde bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Liglerin ertelenmesi çok normal ve olması gereken bir karar. Bununla beraber bizim ligdeki rakiplerimizle kıyaslanmayacak bir rakibimiz var. Çok güçlü, çok sinsi bir rakip. Evet, ülke olarak gönlümüzdeki maç koronayla. Son derece ciddi ve olağanüstü bir mücadele sergileyerek bu maçı kazanmak zorundayız" diye konuştu.


Sağlık çalışanlarına teşekkür


Sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Ertuğrul Sağlam, "Devlet büyüklerimizin, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın direktiflerini, uyarılarını harfiyen uygulamamız gerekiyor. Bu vesileyle bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. Allah razı olsun, gece-gündüz çalışıyorlar. Bizler onlara nasıl yardımcı olabiliriz. Bu mücadeleye nasıl daha fazla katkı koyabiliriz bunu düşünüyoruz. Burada şu tespitimi ifade etmek durumundayım. Uzmanlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla daha çok risk grubunu yaşlılarımız oluşturuyor. Bununla beraber kendi gözlemim, sanki bazı genç kardeşlerimizin konuya daha ciddi bakması gerekiyor. Virüsü bulaştırma ihtimali son derece tehlikeli. Gençlerimizin de hassas olması lazım. Devlet büyüklerimizin, hekimlerimizin direktifleri dışına çıkma lüksümüz yok. Bu konu son derece ciddi" şeklinde konuştu.


Taraftara mesaj


Korona virüsü ile ilgili taraftara seslenen Ertuğrul Sağlam, "Kulüp olarak bu büyük mücadelede elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımızla mücadeleye hazırız. Biliyorum ki taraftarımız ve tüm Samsun şehri de bu mücadelede gereken gayreti gösterecektir. Bu arada sportif açıdan da taraftarımıza şu mesajı verelim. Her şey normale döndüğünde inşallah en kısa sürede hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Antrenman planlaması konusunda da hazırlığımızı yapmıştık. O konuda da hiç endişemiz yok. Yeter ki bir an önce ülke olarak sağlıklı günlere dönelim. Bakın burası Samsun, en umutsuz olunan zamanda Milli Mücadele'nin ilk hareketi buradan başladı. Daha 2 gün önce Çanakkale şehitlerimizi andık. Biz ulus olarak olmaz deneni defalarca kez başardık. Bizim milletimizin tarihinde umutsuzluğa yer yok. Bilim ışığında, hekimlerimizin direktifleriyle, birbirimize inanarak, yardım ederek, konuyu ciddiye alarak inşallah bu belayı da defedeceğiz. Birbirimize inanalım, konuyu ciddiye alalım. Biz bu işi başarırız" ifadelerini kullandı.


Bir sonraki idman 25 Mart


Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde bir çalışma yaptı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan idman hareketlilik, koordinasyon, tempolu koşular ve pas çalışması ile ısınma, 7'ye 7 yön değiştirme oyunu ve dar alanda 3 takımlı turnuvanın ardından son buldu. Antrenmana ameliyat olan Okan Dernek ile sakatlığı bulunan Gökhan Meral katılmadı. Guido Koçer ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle ligleri ileri bir tarihe erteledi. Bu karar doğrultusunda bir sonraki idman 25 Mart tarihinde saat 17.30'da yapılacak. - SAMSUN

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:01 Kaynak: İHA

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