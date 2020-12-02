Ertuğrul Sağlam: "Ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz"

02.12.2020 17:07
Ertuğrul Sağlam:

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Ben inanıyorum ki kalan 6 maçta en fazla puanı alıp ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz" dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Ben inanıyorum ki kalan 6 maçta en fazla puanı alıp ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz" dedi.

Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Balıkesirspor karşılaşmasıyla alakalı hazırlıklarımız Tuzlaspor maçının ertesi günü başladı. Dolayısıyla maçtaki yoğunluğu ortadan kaldırıp oyuncularımızı tekrar Balıkesirspor karşılaşmasına daha iyi hazırlamamız için önce rejenerasyon dönemini geçirdik. Şimdi de yoğun bir şekilde çok kısa olmasına rağmen güzel antrenmanlarla devam ediyoruz" diye konuştu.

Daha iyi futbol oynayan ve iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Daha iyi futbol oynayan, daha iyi mücadele eden, hem defansif anlamda futbolun gereklerini ortaya koyup hem de ofansif anlamda üretken bir takım olmaya başladık. Bunda özellikle son birkaç haftada oynayan takımın artık beraber oynama alışkanlığını da edinmesi bence biraz da bu oyunun daha istediğimiz gibi olmasını da sağladı. Gönül isterdi ki yeni transferlerimizin, bütün oyuncularımızın bu oyuna katkı sağlaması ama hayatın her anında özellikle futbolda bu türlü şansızlıklarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden biz şu anda elimizde mevcut bulunan, sağlıklı olan, performansına ve takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularımızla da götürmeye çalışıyoruz. Ligin üst sıralarındayız. O kadar şansızlık, sakatlık ve problemler yaşamamıza rağmen yukarılardan aşağıya düşmedik. Ben inanıyorum ki kalan 6 maçta en fazla puanı alıp ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz. Daha sonra da sakatlarımızın durumunu tekrar gözlemleyip, takımımızda eksik olan mevkiler yani bize şampiyonluk yolunda bir üst lige çıkmada bize daha fazla katkı sağlayacağına inandığımız, eksik gördüğümüz yerleri de doldurarak ikinci yarıya daha iyi bir Samsunspor olarak hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin iyi günde ve kötü günde Samsunspor'un yanında olmaları gerektiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Şu anda yapmamız gereken bir iş varsa o da 'Balıkesirspor karşılaşmasını nasıl kazanırız ve bu maçı nasıl kayıpsız atlatırız'a yoğunlaşmış durumdayız. Ben herkesten bu konsantrasyonu istiyorum. İyi günde, kötü günde yanımızda olmalarını istiyorum. Çünkü oyuncularımızın morale ve motivasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla burada hepimizin ortak noktası Samsunspor ise herkes 'Samsunspor'a nasıl katkı sağlayabilirim, nasıl yardımcı olabilirim, buradaki insanların moralini nasıl üst seviyede tutabilirim motivasyonunu düşürmem' buna odaklanması gerekiyor. İnşallah Cumartesi günü Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasını kazanıp, daha sonra oynayacağımız Menemenspor karşılaşmasına da bu moral ve motivasyonla hazırlanarak ve maçlarımızı da birer birer kazanıp ligin daha yukarılarına doğru tırmanmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz
Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz

Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Balıkesirspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Ligin ilk devresini istediğimiz yerde yani ilk 2 içerisinde bitireceğiz' - Son Dakika Spor


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