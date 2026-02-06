Ertürk Özel: Liyakatsizlik Depremin Asıl Sebebi

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, AFAD'ın 81 il müdüründen sadece 15'inin arama-kurtarma eğitimine sahip olduğunu, onların da deprem bölgesinde görevlendirilmediğini belirterek "Türkiye'de mesele deprem veya felakekler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özel, depremlerin yol açtığı ağır kayıpların yalnızca doğal afetin şiddetiyle açıklanamayacağını belirterek, asıl sorunun liyakatsizlik olduğunu söyledi. Depremlerde on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, deprem bölgesinde acının ve yasın hala dinmediğinin altını çizerken, felaketin sonuçlarının bu denli yıkıcı olmasında kriz anında görevli kurumların yapısının belirleyici olduğunu vurguladı.

"81 AFAD il müdüründen yalnızca 15'i eğitimli"

81 AFAD il müdürünün arama-kurtarma eğitimi ve tecrübesine ilişkin bazı veriler paylaşan Özel, şunları söyledi:

"Bu felaketin bu kadar büyük neticelere sebebiyet vermesinin nedenlerinden biri de içerisinde bulunduğu likayatsizlikti. Örneğin, deprem anında depremle ilgili bütün koordinasyonu yapması gereken, devletin bu alandaki ilgili kurumu olan AFAD'ın 81 il müdürünün ne sıfata, ne eğitime ne tecrübeye sahip olduğuna bakalım. Bu 81 il müdürünü incelediğimizde şunu görüyoruz. 16'sının eğitimine ve tecrübesine ilişkin herhangi bir veriye dahi ulaşmak mümkün değil. 15 tanesinin arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili tecrübeye ve eğitime sahip olduğunu giriyoruz. Ama onlar da deprem bölgesinde görevlendirilmemişler."

"50 il müdürünün örgün eğitim geçmişi yok"

Geriye kalan 50 il müdürü örgün eğitim mezunu bile değil. 12 il müdürü lisans bilgisini veriyor, fakat detay paylaşmıyor. Türkiye'de mesele deprem veya felakeketler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi."

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Özel, "Bu topraklarda enkazların altından sadece insanlar değil, ihmaller de çıkıyor. ve biz, aynı acıların bir daha yaşanmaması için bilimin, aklın ve liyakatın hakim olduğu bir düzeni istiyor ve savunuyoruz" ifadelerini kullandı.