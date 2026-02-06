Ertürk Özel: Liyakatsizlik Depremin Asıl Sebebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ertürk Özel: Liyakatsizlik Depremin Asıl Sebebi

06.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Sekreteri Ertürk, 6 Şubat depremlerinde liyakatsizliği eleştirdi, AFAD'ı sorguladı.

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, AFAD'ın 81 il müdüründen sadece 15'inin arama-kurtarma eğitimine sahip olduğunu, onların da deprem bölgesinde görevlendirilmediğini belirterek "Türkiye'de mesele deprem veya felakekler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özel, depremlerin yol açtığı ağır kayıpların yalnızca doğal afetin şiddetiyle açıklanamayacağını belirterek, asıl sorunun liyakatsizlik olduğunu söyledi. Depremlerde on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, deprem bölgesinde acının ve yasın hala dinmediğinin altını çizerken, felaketin sonuçlarının bu denli yıkıcı olmasında kriz anında görevli kurumların yapısının belirleyici olduğunu vurguladı.

"81 AFAD il müdüründen yalnızca 15'i eğitimli"

81 AFAD il müdürünün arama-kurtarma eğitimi ve tecrübesine ilişkin bazı veriler paylaşan Özel, şunları söyledi:

"Bu felaketin bu kadar büyük neticelere sebebiyet vermesinin nedenlerinden biri de içerisinde bulunduğu likayatsizlikti. Örneğin, deprem anında depremle ilgili bütün koordinasyonu yapması gereken, devletin bu alandaki ilgili kurumu olan AFAD'ın 81 il müdürünün ne sıfata, ne eğitime ne tecrübeye sahip olduğuna bakalım. Bu 81 il müdürünü incelediğimizde şunu görüyoruz. 16'sının eğitimine ve tecrübesine ilişkin herhangi bir veriye dahi ulaşmak mümkün değil. 15 tanesinin arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili tecrübeye ve eğitime sahip olduğunu giriyoruz. Ama onlar da deprem bölgesinde görevlendirilmemişler."

"50 il müdürünün örgün eğitim geçmişi yok"

Geriye kalan 50 il müdürü örgün eğitim mezunu bile değil. 12 il müdürü lisans bilgisini veriyor, fakat detay paylaşmıyor. Türkiye'de mesele deprem veya felakeketler meselesi değil Türkiye'de mesele likayatsizlik meselesi."

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Özel, "Bu topraklarda enkazların altından sadece insanlar değil, ihmaller de çıkıyor. ve biz, aynı acıların bir daha yaşanmaması için bilimin, aklın ve liyakatın hakim olduğu bir düzeni istiyor ve savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertürk Özel: Liyakatsizlik Depremin Asıl Sebebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:02:30. #7.11#
SON DAKİKA: Ertürk Özel: Liyakatsizlik Depremin Asıl Sebebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.