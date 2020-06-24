ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Güney görevi bıraktı - Son Dakika

ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Güney görevi bıraktı

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof Dr. Ahmet Güney, görevi bıraktığını yayınladığı veda mesajı ile duyurdu.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof Dr. Ahmet Güney, görevi bıraktığını yayınladığı veda mesajı ile duyurdu.

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ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney veda mesajında, "Kıymetli Öğretim Üyeleri, Hastane İdarecileri ve Çalışma Arkadaşlarım.


Erciyes Üniversitesi Tıp Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı ile başlayan sonrasında ise Başhekimlik olarak devam eden görevim 24.06.2020 tarihi itibariyle sona ermiştir" ifadelerinde bulundu.


Güney veda mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Görevim esnasında ülkem ve kurumumun menfaatlerini kişisel menfaatlerimin üstünde tutarak görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Hastane personelinin hak ve menfaatlerini öncelikle gözetledim, kurumumuzdan hizmet alan vatandaşlarımızın hizmete erişimlerini kolaylaştırmak için gerekli gayreti gösterdim.


Ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin öncüsü olan ve ilklere imza atan hastanelerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, fiziki iyileştirmelerle, başarılı çalışma ekibimizle ve hayırseverlerimizle bunu başardığımıza inanıyorum. Başhekimlik yaptığım bu süre içerisinde Ülkemizde ilk defa olmak üzere DSÖ tarafından verilen "El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü "ne layık görüldük. Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) tarafından yapılan denetlemelerde çok yüksek bir puanla (94 puan 100 üzerinden) geçtik. Sağlık Turizmi kapsamında gelişmeler kaydettik. Son olarak Pandemi sürecinde hastanemizi ve çalışanlarımızı en az etkileyecek şekilde yönetmeye gayret ettik. Bu bayrak yarışında üzerime düşen idari görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığıma inanıyorum.


İdari görevim süresince çalışmakla iftar duyduğum yönetim ekibine ve yakın çalışma arkadaşlarıma, kıymetli akademisyenlerimize, tüm hastane personelimize şükranlarımı sunar, yine görevim esnasında bana yardımlarını esirgemeyen bana destek olan gerçek dostlarıma teşekkür ederim." - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Ahmet Güney, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ Başhekimi Prof. Dr. Güney görevi bıraktı - Son Dakika

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