ERÜ'de "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programı - Son Dakika

ERÜ'de "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programı

05.04.2021 17:14
ERÜ'de

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 2021 Yılı İstiklal Marşı Etkinlikleri kapsamında "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 2021 Yılı İstiklal Marşı Etkinlikleri kapsamında "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" programı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu'nda salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onur Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Korkmaz katılımcılara teşekkür etti.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'nın yazarı değil aynı zamanda Türk milleti için vatan, millet, bağımsızlık ve özgürlük kavramlarının karşılığı olduğunu belirten Korkmaz, "O milli mücadeleyi on kıtaya ve 41 dizeye sığdırarak bu mücadeleyi en mükemmel bir şekilde dile getiren bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Çalış da İstiklal Marşı'nın da Türk milletinin namusu olduğunu kaydetti.

Konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Moralı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler verildi.

Asuman Yiğitoğlu tarafından müzik eşliğinde şiirlerin seslendirildiği etkinlik, plaket takdiminin ardından sona erdi.

ERÜ'de On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal programı
ERÜ'de On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal programı
ERÜ'de On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal programı
ERÜ'de On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal programı

Mehmet Akif Ersoy, Adalet, Milli, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ERÜ'de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal' programı - Son Dakika


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