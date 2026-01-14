ERÜ'de Yeni Proje Tanıtımı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Üyelerine ERÜ'de tamamlanan ve devam eden projeleri anlatan bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, 800 yataklı yeni ERÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin projesinin tamamlandığını söyledi.

Düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Proje ihalesi tamamlanan 800 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, yapılacak olan hastane binasının 190 bin 269 metrekare alanda 390 adet sismik izolatörlü 12 katlı bir bina olacağını söyledi. Konuşmasında projenin dört mevsim yeşil ve sulama gerektirmeyen çatı örtüsü ve güneş panelleri ile kendi tükettiği elektriği de üreteceğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, 816 araçlık kapalı 340 araçlık da açık otoparka sahip bir bina olacağını sözlerine ekledi. ERÜ'de tamamlanan projeler hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi'nin tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde açılışının gerçekleştirerek, 399 diş ünit sayısı ile Türkiye'nin en büyük diş hastanesi olacağını belirtti.

Üniversite kampüsünde yenilenebilir enerji projelerine de önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, açık otoparkların üzerine kurulan güneş panelleri ile 2 MW'lık üretim yatırımını tamamlayarak, üniversiteye büyük bir kazanım sağladıklarını söyledi. Kaba inşaatı tamamlanan Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Binası hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, binanın vizyon projelerden birisi olduğunu ve bina tamamlandığında klinik faz çalışmaları için aşı antijeninin üretilebileceği büyük bir merkez olacağına dikkat çekti. Erciyes Teknopark bünyesindeki Erciyes Teknopark ikinci geliştirme bölgesinin inşaat çalışmalarında da sona geldiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, 68 bin metrekare alanda prototipleme yapılacak hangar ofis şeklinde bir proje olduğunu söyledi.

ERÜ'de devam eden projeleri de anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, 28 yıldır kullanılan merkez kütüphanede onarım ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini ve 150 Milyon TL'lik bir onarım ve yenileme bütçesinin ayrıldığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çağdaş dijital ağırlıklı, dönüşüm olan ve mimari dezavantajları ortadan kaldırıp kullanım kapasitesini yüzde 50'ye kadar artırarak, bireysel çalışma alanlarına kadar oluşturduğumuz bir proje olarak inşallah Nisan veya Mayıs ayında kütüphanemizi kullanıma tekrar açmış olacağız."

Konuşmasında planlanan projeler hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrenci Proje Merkezi, Milli Teknoloji Atölyesi kuracaklarına dikkat çekti. Öğrenci Proje Merkezi, Milli Teknoloji Atölyesi için, "Üniversitemiz için gençlerimizin sanayiye entegresi noktasında çok ciddi öneme sahip bir proje" diyen Rektör Prof. Dr. Altun, "Öğrencilerimiz proje süreçlerinde özellikle proje yarışmalarına çok dahil oluyorlar. Buralarda kendilerini desteklememiz gerekiyor. An itibariyle öğrenci bu proje hazırlığı yapan takım sayısı 63-64'e ulaşmış durumda. Son TEKNOFEST'te biz 51 branşın 49'unda vardık. 27 branşta finallere kaldık. 12 branşta ödüller aldık. Aslında bu öğrencilerimize, gençlerimize önem verdiğimizde olayın nereye gittiğini bize göstermiş oluyor" diye konuştu.

Öğrencilerin gün boyu kampüste kaliteli zaman geçirmeleri için de Öğrenci Yaşam Merkezi kuracaklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, "Öğrenci yaşam merkezi özellikle içerisinde tiyatro gösterilerinin yapıldığı, küçük marketlerin olduğu, orada kütüphane olarak da öğrencinin oturup kitap okuyabileceği imkanları sunan bir butik bir proje" şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de konuşmasında Erciyes Üniversitesi ile her zaman gurur duyduklarını belirterek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ