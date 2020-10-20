ERÜ'den 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katkı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla düzenlenecek I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katkı sunacak.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara'da I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Sempozyum, konuyla ilgili akademik üretimlerin ve tartışmaların, sorunsalın en kritik bileşenlerinden biri olan medyaya odaklanmasına stratejik bir bağlam oluşturarak bu konudaki politikalara etki edebilecek nitelikte akademik bilgi üretimi yoluyla İslamofobi ile mücadele çabalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

İslamofobi ile mücadeleyi stratejik gündemlerinin bir parçası olarak gören ilgili ve paydaş tüm kurumların sempozyum sürecinde yer almalarına, hem işbirliği ve iletişimle sorunun çözümüne yönelik girişimlerin etkisini ve katma değerini arttırma hem de konuyla ilgili farkındalığı güçlendirme açısından büyük önem atfediliyor.

ERÜ, sempozyum konsorsiyumunda katılımcı ve düzenleyici kurum olarak yer alıyor. Sempozyum sürecinin ilgili aşamalarının koordinasyonu için oluşturulan yürütme kurulunda ise ERÜ'yü, Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın temsil edecek.