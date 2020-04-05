ERÜ Hayvan Hastanesi, tedbirler kapsamında sadece acil hasta kabul ediyor - Son Dakika

Türkiye'de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında, hastane olarak aldıkları önlemler hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, "Şu an acil vakaları alıyoruz ama diğer hastalarımızı da mağdur etmeyeceğiz" dedi.



Ülkede alınan önlemlerle beraber, hastane olarak da bir takım önlemler aldıklarını söyleyen Gültekin Atalan, "Bilindiği üzere korona virüs salgını ile olarak tüm Türkiye'de bazı kısıtlamalar yapıldı. Bu kısıtlamalar dahilinde, biz de hastanemizde bir takım uygulamalar yaptık. Bunlar arasında personellerimizle ilgili esnek çalışma saati uygulaması devam ediyor ve bu kapsamda da personellerimizin yarısı bir gün diğer yarısı da ertesi gün geliyor. Diğer bir önlem olarak da, hastanemize her iki günde bir dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriyoruz. Tüm odalar, tüm araç ve gereçler ve tüm birimlerimiz düzenli dezenfeksiyon işlemlerinden geçmektedir" dedi.



Atalan, en az sirkülasyonu sağlamak için sadece acil vakaları kabul ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Hasta kabulünde şu anda yüzde 90 bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Bunun en büyük nedeni de hastalığın minimalize edilmesi amacıyla bu tür önlemleri alıyoruz. Önlemler kapsamında da hastalar ve hasta sahipleri ile alakalı minimum bir sirkülasyonu amaçlamaktayız. Bu kapsamda da sadece acil olan hastaların tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Acil olmayan hastaları ise daha iler bir tarihe erteliyoruz. Uygun olunduğunda da bu hastalarımızın tedavisini yapacağız. Şu anda buzağı dönemi olduğu için, birçok vaka geliyor. Trafik kazaları dolayısıyla yine birçok kırık vakamız var. Bu vakaları hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz ve gerekli tedavilerini yapıyoruz. Acil olmayan vakalara da bir şekilde ulaşmaya gayret edeceğiz ve kimseyi bu konuda mağdur etmemeyi hedefliyoruz." - KAYSERİ