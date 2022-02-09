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ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ideas REPEC araştırmasında 11. sırada yer aldı - Son Dakika

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ideas REPEC araştırmasında 11. sırada yer aldı

09.02.2022 15:04
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ideas REPEC araştırmasında 11. sırada yer aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Ideas REPEC (St Louis of Federal Reserve Bank) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki 235 kurum arasında 11. sırada yer aldığı bildirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Ideas REPEC (St Louis of Federal Reserve Bank) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki 235 kurum arasında 11. sırada yer aldığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin ekonomi, işletme, maliye, enerji ve çevre alanlarındaki çalışmaları, Ideas REPEC tarafından yapılan uluslararası literatür taramasında Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer alma başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversitenin başarı çıtasının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi, Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ideas REPEC araştırmasında 11. sırada yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ideas REPEC araştırmasında 11. sırada yer aldı - Son Dakika
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