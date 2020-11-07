Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım - Son Dakika

Eruh ilçesinde İzmir'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek verildi.

Vatandaşlar, Eruh Kaymakamlığı öncülüğünde Eruh Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) tarafından organize edilen "Eruh'tan İzmir'e Gönül Köprüsü" yardım kampanyasına 2 kamyonet gıda ve battaniye desteğinde bulundu.

Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, yardımların İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Destek olan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim. Eruhlular, her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını gösterdi. Depremin ardından kamu kuruluşlarımızla hızlıca irtibat kurduk. Yardıma ve desteğe hazır olduğumuzu bildirdik. Kampanya kapsamında Eruhlu vatandaşlarımızdan gelen gıda ve battaniye yardımlarını İzmir'e göndereceğiz." diye konuştu.