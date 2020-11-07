Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım - Son Dakika

Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım

07.11.2020 15:41
Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım, System.String[]

Eruh ilçesinde İzmir'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek verildi.

Eruh ilçesinde İzmir'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyaya destek verildi.

Vatandaşlar, Eruh Kaymakamlığı öncülüğünde Eruh Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) tarafından organize edilen "Eruh'tan İzmir'e Gönül Köprüsü" yardım kampanyasına 2 kamyonet gıda ve battaniye desteğinde bulundu.

Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, yardımların İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Destek olan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim. Eruhlular, her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını gösterdi. Depremin ardından kamu kuruluşlarımızla hızlıca irtibat kurduk. Yardıma ve desteğe hazır olduğumuzu bildirdik. Kampanya kapsamında Eruhlu vatandaşlarımızdan gelen gıda ve battaniye yardımlarını İzmir'e göndereceğiz." diye konuştu.

Kamyonet, Organize, İzmir, Eruh, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı
Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı         
15:35
İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var         
15:28
Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor         
15:05
Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü Malatya eski belediye başkanı koronadan öldü         
14:22
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 15:45:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eruh'ta, İzmir'deki depremzedeler için yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei