Eruh'ta Kar Yağışı
24 dakika önce
Eruh'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Eruh
'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Siirt- Şırnak
kara yolunun 30. kilometresindeki Birini mevkisinde yol ulaşıma kapandı.
Karayolları 94. Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:21 Kaynak: AA
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