Erzincan'a 38 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erzincan'a 38 Milyar TL Yatırım

Erzincan\'a 38 Milyar TL Yatırım
29.01.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Karaman, 2026 yatırım programında Erzincan için 138 proje ve 38,4 milyar TL ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 2026 yılı yatırım programı kapsamında Erzincan'a 138 proje için toplam 38 milyar 415 milyon TL tutarında yatırım ödeneği ayrıldığını açıkladı. Karaman, söz konusu projelerle birlikte toplam yatırım büyüklüğünün 12 milyar 252 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Karaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ın cuma günü Erzincan'da gerçekleştireceği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve programları hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda, Erzincan genelinde 2025 yılında yapılan yatırımlar ile 2026 yılı yatırım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaman, yatırım programının tarım, ulaşım, eğitim, sanayi, sosyal hizmetler, enerji ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörü kapsadığını belirtti.

"Bazıları konuşur, AK Parti yapar" ifadesini kullanan Karaman, yatırımların Erzincan'ın kalkınmasına, istihdamına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 138 projenin toplam tutarının 38 milyar 415 milyon TL olduğunu belirten Karaman, yıl başında ayrılan ödeneğin 5 milyar 355 milyon TL olduğunu kaydetti. Ayrıca Sivas-Divriği-Erzincan-Erzurum-Kars Konvansiyonel Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyonu ile sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi projesi için 6 milyar 896 milyon TL ödenek ayrıldığını ifade etti.

Karaman, "Bu yatırımlarla birlikte Erzincan'daki toplam yatırım miktarı 12 milyar 252 milyon TL olmuştur. Tüm projelerin ilimize, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Süleyman Karaman, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Erzincan, Politika, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzincan'a 38 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

16:55
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'a 38 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.