Erzincan Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Belgeseline Destek

26.01.2026 12:21
Platform, belgeselin içeriğini destekleyerek aile kurumunu savunacaklarını açıkladı.

Erzincan Aile Platformu, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin, "Söz konusu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve yapım ekibine teşekkür ediyor, bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Gökkuşağı Faşizmi" belgesine destek vererek, aile kurumunu ve toplumun bütüncül refahını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tabii dijital platformunda yayımlanan 'Gökkuşağı Faşizmi' başlıklı belgesel, uluslararası tanınırlığa sahip, alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü farklı disiplinlerden bilim insanlarının katkıları ve güncel akademik çalışmalar ışığında ele almaktadır. Belgeselde, cinsel kimlik karmaşasının genetik temelli olmadığına ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemezliğine ilişkin bilimsel veriler ortaya konulmakta, bu yönüyle yapım, bilimsel gerçeklerin kamuoyunda görünür kılınması açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Buna karşın, LGBT örgütlerinin bilimsel verilerle konuşan akademisyen ve araştırmacılara yönelik tehdit, baskı ve sindirme girişimlerinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Belirli bir ideolojik savunuculuğun mutlak bir doğru olarak dayatılması, bilimsel özgürlüğü zedelemekte; akademisyenler mesleki itibarları ve kariyerleri üzerinden baskı altına alınmaktadır.

Bu baskı ve dayatma yalnızca akademiyle sınırlı kalmamakta, çocuklarımız ve gençlerimiz de cinsel kimlik tartışmalarının bir aracı haline getirilerek aileleriyle ve bilim insanlarıyla karşı karşıya getirilmektedir. Gelişim çağındaki bireylerin biyolojik ve psikolojik açıdan ağır sonuçlar doğurabilecek süreçlere yönlendirilmesi ise, toplumsal sorumluluk ile bağdaşmamaktadır."

Erzincan Aile Platformu olarak söz konusu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve yapım ekibine teşekkür ettikleri ve bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten açıklamada, "Erzincan Aile Platformu olarak, bilimin özgürlüğünü, aile kurumunu ve toplumun bütüncül refahını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz. Söz konusu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve yapım ekibine teşekkür ediyor, bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Biz de Büyük Aile Platformu ile aynı görüşü paylaşarak, LGBT örgütlerinin yıldırma, sindirme ve dayatma girişimlerine geçit vermeyeceğimizi ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Erzincan

