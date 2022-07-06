ERZİNCAN BAŞBAĞLAR'DA TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 33 KİŞİ, 29'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI - Son Dakika
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ERZİNCAN BAŞBAĞLAR'DA TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 33 KİŞİ, 29'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

06.07.2022 02:55

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi, olayın 29'uncu yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi, olayın 29'uncu yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, 33 sivil vatandaşı şehit ettikten sonra para, altın, değerli eşyaları yağmaladıkları evleri ateşe verdikten sonra kaçtı. Katliamın 29'uncu yıldönümünde köyde düzenlenen törene aynı acı bir kere daha yaşandı. Başbağlar köyündeki törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Kaynak: DHA

Kemaliye, Erzincan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERZİNCAN BAŞBAĞLAR'DA TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 33 KİŞİ, 29'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERZİNCAN BAŞBAĞLAR'DA TERÖRİSTLERİN KATLETTİĞİ 33 KİŞİ, 29'UNCU YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI - Son Dakika
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