Yapılan çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane 'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K. ve V.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan 'ın (68) bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adnan Turan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

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