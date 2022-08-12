Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi

12.08.2022 13:13
Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi, cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi, cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ağustos'ta kendisinden haber alınamayan ve 8 Ağustos'ta da hakkında kayıp ihbarı yapılan Adnan Turan'ın (68) bulunması için çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekip, Turan'ın kaybolduğu gün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışma sonucu öldürüldüğü tespit edilen Turan'ın cesedine Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde bulunan baraj yakınlarında ulaşan ekipler, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen E.K. ve V.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.S.K'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adnan Turan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 12 gündür haber alınamayan kişinin öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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