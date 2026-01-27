Erzincan'da 19 Göçmen Yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ayrı günlerde şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, Ş.U, H.V. ve A.E'yi "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.