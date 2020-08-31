Erzincan'da 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihale durduruldu - Son Dakika

- Erzincan'da 26 dağ keçisinin avlanması için açılan ihale durduruldu

ERZİNCAN - Tarım ve Orman Bakanlığı 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde 7 parti halinde toplam 26 adet yaban keçisinin avlanması ihale yapılmıştı. İhaleye ilişkin Erzincan İdare Mahkemesi nesli tükenme tehlikesi altında olan 26 yaban keçisi için "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi tarafından, Karadağ, Akça, Abrenk, Kazankaya, Doğandere, Bağlıca, Çayyaka, Cimin, Yamanalı, Dumanlı, Kapıkaya, Sarıçiçek, Dutluca, Abenk bölgelerinde 26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi için 3 Temmuz 2020 tarihinde ihaleye çıktı.

Bunun üzerine Erzincan İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma gerekçesine ilişkin "Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurmuştur" denildi.