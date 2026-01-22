Erzincan\'da 30. Birim Amirleri Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 30. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, devam eden yatırımlar ve projelerde gelinen son durum değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Birim amirlerine hitap eden Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinde temel kriterin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayarak, iş ve işlemlerin gecikmeden sonuçlandırılması talimatını verdi.

Vali Aydoğdu ayrıca, kış şartlarına karşı ulaşım, altyapı ve enerji hatlarında gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, karla mücadele ekiplerinin 7/24 hazır tutulmasını istedi. - ERZİNCAN