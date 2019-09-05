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Erzincan'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Erzincan'da 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Erzincan- Erzurum kara yolunda devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırbağ köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları minibüste 24'ü Pakistanlı, 26'sı Afganistan ve 1'i İran uyruklu 51 düzensiz göçmen yakaladı.

Minibüs sürücüsü Yaşar K. ile organizatör olabileceği değerlendirilen araçtaki Selami A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yaşar K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkası olduğu öğrenilen Selami A. ise tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarma, Erzincan, Erzurum, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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